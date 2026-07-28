В Орле прошел первый массовый фестиваль футбола

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

На Центральном стадионе состоялся первый футбольный фестиваль, в котором участвовали 8 команд из Орла и Змиевки, сообщает пресс-служба департамента спорта. Сначала коллективы сыграли в группах, затем определили сильнейших в плей-офф. Победителей награждали экс-чемпион России Дмитрий Сенников и руководитель профильного ведомства Елена Казачкова.

Золото завоевала команда «Артэм», в финале одолевшая «Тандем-2» в серии пенальти – основное время завершилось нулевой ничьей. Бронза досталась орловскому «Лучу». Специальный приз зрительских симпатий вручили команде «ГАЗ» из Змиевки.

Лучшими игроками турнира признаны Максим Кривченков из «Артэма», Никита Цуркан из «Луча» и Михаил Фролов из «ГАЗа». Организаторы отметили высокий интерес горожан к событию и выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным.