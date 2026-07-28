В Орловской области открыли библиотеку имени Благининой после ремонта

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В день 98-й годовщины образования Свердловского района состоялось торжественное открытие центральной районной библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора. На церемонии присутствовали Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица. Глава региона отметил, что обновление библиотеки, носящей имя знаменитой поэтессы, это задача благодарных потомков.

Ремонт и модернизацию выполнили в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На эти цели направили более 8,4 миллиона рублей. В библиотеке установили новую мебель, современное оборудование и кондиционеры для читального зала. Книжный фонд пополнился на 4 тысячи экземпляров.

Губернатор выразил надежду, что обновленная библиотека станет точкой притяжения для жителей района всех возрастов. По его словам, учреждение будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи и сохранению культурных традиций. Орловцы уже оценили преображенное пространство для чтения и встреч.