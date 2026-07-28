На дорогах Орловской области вдвое сократились нарушения весового контроля

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков сообщил об эффективности автоматического пункта весового и габаритного контроля в Мценском районе. Система заработала в полную силу с 27 марта, и за четыре месяца зафиксировала 246 нарушений – в среднем 61 случай в месяц. Для сравнения, в тестовом режиме без штрафов ежемесячно фиксировали около 240 проездов с перегрузом.

Общее число нарушений сократилось почти в четыре раза, а предполагаемая сумма выписанных штрафов уже приближается к 7,5 миллиона рублей. Второй автоматический пункт на трассе Змиевка – Глазуновка – Тросна сейчас достраивают, его запустят до конца года. Губернатор отметил, что чаще всего грузовики перегружают сельхозпредприятия во время посевной и уборки урожая.

Власти намерены усилить контроль за крупными производителями, чтобы сохранить дорожное покрытие. По словам Клычкова, работа системы уже доказала свою пользу, и подобные меры помогут повысить ответственность перевозчиков и продлить срок службы региональных трасс.