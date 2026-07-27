В Орле мотоциклист без прав погиб при столкновении с внедрожником

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 26 июля 34-летний водитель автомобиля «TENET T8» при выезде с прилегающей территории дома №251 по улице Комсомольская столкнулся с мотоциклом «Хонда СBR» под управлением 28-летнего мужчины, который ехал по улице Комсомольская со стороны переулка Дарвина в направлении Карачевского шоссе. В ГАИ отметили, что мотоцикл не был зарегистрирован, а его водитель не имел прав необходимо категории.

Мотоциклист Хонда СBR погиб на месте ДТП от полученных травм. Уже после аварии за медицинской помощью обратился водитель «TENET T8». Мужчину осмотрели врачи и отпустили на домашнее лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали три человека. Двое из пострадавших погибли.