В Орле высадят 10 тысяч цветов ко Дню города

Фото: администрация Орла

Специалисты обновляют цветочное оформление общественных пространств к празднику, сообщает пресс-служба администрации Орла. Сегодня работы идут в сквере Орловских литераторов у памятника Бунину – озеленители готовят клумбу к новой высадке. Здесь появятся петунии. Помимо центра города цветники обновляют в Северном районе: у стелы и в скверах Комсомольцев и Русанова.

На этих клумбах специалисты полностью заменят цветочное оформление. Всего ко Дню города на клумбах Орла высадят около 10 тысяч новых растений, которые станут частью праздничного убранства.

Город готовят к встрече жителей и гостей – яркие клумбы должны создать праздничное настроение. Работы продолжаются, озеленители стараются завершить все к 5 августа.