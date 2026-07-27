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НовостиПроисшествия27 июля 2026 13:13

В Орловской области мужчина погиб после опракидования самодельного транспорта

ДТП случилось в Болховском районе
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 26 июля 60-летний водитель самодельного самоходного Караката ехал между поселком Злынский Конезавод и деревней Калиновкой по бездорожью общего пользования. Около шести часов вечера мужчина не справился с управлением и перевернулся.

Водитель самоходного траспорта погиб на месте происшествия в результате аварии.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали три человека. Двое из пострадавших погибли.