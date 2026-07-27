На дороги Орловской области в 2027 году направят 3,4 млрд рублей Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков озвучил планы дорожного ремонта на следующий год, сообщает пресс-служба главы региона. Уже законтрактована реконструкция моста через реку Кшень на трассе «Ливны – Навесное». В работе также ремонт пятикилометрового участка в Новодеревеньковском районе и обновление третьего отрезка южного подъезда к Мценску.

В программу 2027 года включат ремонт десятикилометрового участка трассы «Покровское – Верховье» и 8,5 километра дороги «Ливны – Долгое». Разрабатывается документация еще на несколько объектов: 6 км трассы «Колпна – Долгое» в Должанском районе и второй этап обновления дороги «Ливны – Навесное» (9,5 км). Кроме того, завершат капремонт второго участка трассы «Калуга – Орел» в Орловском муниципальном округе – первый этап уже сдан, подрядчик обещает досрочную сдачу.

В следующем году планируют ввести восьмой этап интеллектуальной транспортной системы. Кроме того, на региональных магистралях продолжат установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля – они появятся в Дмитровском и Глазуновском районах.

Всего на дорожные работы в 2027 году заложено 3,4 миллиарда рублей. Власти отмечают, что обновление инфраструктуры повысит безопасность и комфорт для орловцев, а также улучшит транспортную доступность отдаленных населенных пунктов.