В Орловской области готовятся к сезону гриппа и ОРВИ

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На заседании регионального правительства обсудили подготовку к эпидсезону, сообщает пресс-служба губернатора. Глава региона Андрей Клычков отметил, что в прошлом году привили более половины населения, что позволило снизить заболеваемость гриппом в пять раз. В этом году планку поднимают до 60% охвата. Особое внимание уделят школам, детским садам и учреждениям соцзащиты.

В предстоящем сезоне в область поступит 350 тысяч доз вакцин для детей и взрослых, что позволит привить около 51% орловцев. В лаборатории уже создан запас тест-систем для исследований, налажено взаимодействие с референс-центрами для генотипирования вирусов. Специалисты напомнили, что за последние десять лет в регионе не зафиксировали ни одного осложнения после прививок от гриппа.

Вакцинация в первую очередь рекомендована детям, пожилым людям старше 60 лет, хроническим больным, беременным, а также медикам, педагогам, работникам торговли, транспорта и социальной сферы. Власти подчеркнули, что иммунизация остается самым надежным способом профилактики.

Подготовка к холодам идет по всем направлениям: от закупки препаратов до проверки готовности учреждений. Орловцев призывают не откладывать прививку и заранее позаботиться о своем здоровье, чтобы избежать тяжелых последствий вирусных инфекций.