В Глазуновском районе открыли памятник погибшему военнослужащиму СВО орловцу Андрею Артемову

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественная церемония прошла в рамках 83-й годовщины освобождения Глазуновского района от фашистов, сообщает пресс-служба губернатора. В мероприятии участвовали Андрей Клычков, руководители областного и районного уровней, а также местные жители. Монумент посвящен уроженцу деревни Андрею Артемову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Андрей Артемов окончил 9 классов местной школы, в 2019 году прошел срочную службу, затем служил по контракту. В октябре 2022 года был мобилизован, служил стрелком мотострелковой роты. За героизм, спасение раненых товарищей и мужество в бою награжден орденом Мужества посмертно.

Губернатор поблагодарил родных бойца за воспитание настоящего защитника. Он подчеркнул, что имена таких героев остаются в памяти, а их подвиги служат нравственным примером. Глава региона добавил, что помощь фронту продолжается, а единство земляков укрепляется во имя павших и будущей победы.