Орловским учителям гарантировали наставников и льготный стаж

Фото: департамент образования Орловской области

Президент подписал указ о повышении статуса педагога, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. Документ вводит обязательную систему наставничества для начинающих учителей сроком не менее года, а также гарантирует непрерывное профессиональное развитие в течение всей карьеры. Педагоги получат бесплатный доступ к государственным цифровым библиотекам и учебным материалам.

Среди нововведений – право на звание «Ветеран труда» при стаже от 25 лет и бесплатное посещение государственных музеев раз в месяц. Учителям также обеспечат бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз жизни и здоровью. Регионам рекомендовали принимать детей педагогов в детские сады в первую очередь. Правительству поручено установить единый образец удостоверения учителя.

Наставник-просветитель, учитель школы № 35 имени Перелыгина города Орла Ирина Самойлова отметила, что указ закрепляет уважение к профессии на государственном уровне. По ее словам, учитель перестает быть просто исполнителем услуг, а становится носителем культуры и интеллектуальным лидером. В министерстве добавили, что конкурс в педвузы уже вырос до 585 тысяч заявлений.