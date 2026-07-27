Орловцам напомнили о безопасности на воде в Детском парке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Детском парке Орла прошел мастер-класс в рамках акции «Безопасное лето», сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудники ГИМС рассказали отдыхающим, как избежать происшествий на водоемах. Участниками стали гуляющие дети и взрослые, кадеты из отряда «Звездный десант» и подопечные социального центра Заводского района, а также члены Молодежного совета ведомства.

Гости парка вместе с инспекторами провели танцевальную зарядку, нарисовали на асфальте «Волшебные цифры спасения» и участвовали в эстафете «Спаси утопающего». Также они изготовили памятные открытки «Спасательный круг знаний» и сфотографировались на гидроцикле. Взрослые и дети пообещали соблюдать правила поведения у воды.

До конца лета юных орловцев ждут новые встречи со спасателями. Им предстоит научиться оказывать первую помощь, познакомиться с пожарными и кинологами, а также поучаствовать в спортивных флешмобах и мастер-классах по изготовлению противопожарных памяток.