Орловские ветераны СВО могут бесплатно заняться спортом

Фото Департамента физической культуры и спорта Орловской области

Участники специальной военной операции и ветераны боевых действий получили возможность бесплатно посещать спортивные занятия в Орле, сообщает пресс-служба регионального департамента. Им доступны тренировки по волейболу сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также самостоятельные занятия на силовых тренажерах.

Для самостоятельных тренировок спорткомплекс на улице Матросова открыт в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. В ведомстве подчеркнули, что спорт является важной частью физической и социальной реабилитации.

Орловцев, вернувшихся из зоны боевых действий, приглашают воспользоваться этой возможностью для восстановления здоровья и возвращения к активной жизни. Все услуги предоставляются бесплатно при наличии удостоверения участника СВО.