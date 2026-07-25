В Орле усилят безопасность на празднике в честь Дня города Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном штабе детально проработали все вопросы охраны порядка, работу экстренных служб и дежурство медиков, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире. По его словам, программа 5 августа насыщенная: памятные акции, выставки и выступления.

Власти подчеркнули, что пункты временного размещения готовы, а все мероприятия пройдут в полном объеме. Также в город прибудет делегация из Бреста.

Орловцев призвали соблюдать рекомендации служб и быть внимательными во время массовых гуляний.