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НовостиОбщество25 июля 2026 9:24

В Орле усилят безопасность на празднике в честь Дня города

Орловцев ждут концерты, фестивали и приезд гостей из Бреста
Елена Зябкина
В Орле усилят безопасность на празднике в честь Дня города

В Орле усилят безопасность на празднике в честь Дня города

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном штабе детально проработали все вопросы охраны порядка, работу экстренных служб и дежурство медиков, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире. По его словам, программа 5 августа насыщенная: памятные акции, выставки и выступления.

Власти подчеркнули, что пункты временного размещения готовы, а все мероприятия пройдут в полном объеме. Также в город прибудет делегация из Бреста.

Орловцев призвали соблюдать рекомендации служб и быть внимательными во время массовых гуляний.