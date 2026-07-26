Трамваи на улицу Пушкина в Орле вернутся в понедельник

Фото: Елена Зябкина

Движение трамваев по улице Пушкина полностью восстановят с 27 июля, сообщили в администрации Орла. Накануне сотрудники МУП «ТТП» завершили подключение контактной сети к электроснабжению и смонтировали оборудование. Сегодня специальный вагон прошел весь маршрут в тестовом режиме.

Проверка показала готовность контактной сети и путевого хозяйства к эксплуатации. Генеральный директор МУП «ТТП» Игорь Афонин поблагодарил специалистов за слаженную работу. На следующей неделе на линию выйдут 10 трамваев: четыре по маршруту № 1, четыре по № 3 и два по № 4.

Напомним, контактная сеть на улице Пушкина была серьезно повреждена негабаритным грузовым транспортом 16 мая. Специалистам пришлось монтировать ее практически с нуля, чтобы обеспечить безопасное возобновление движения. Теперь трамваи будут ходить по штатному расписанию.