В Орловской области отметили День сотрудника следственных органов

Фото: СУ СК России по Орловской области

Торжественное собрание прошло в следственном управлении региона в честь профессионального праздника, сообщает пресс-служба ведомства. Дата приурочена к указу Петра Первого от 25 июля 1713 года, который создал первую в России государственную канцелярию с полномочиями по проведению расследований. В этом году праздник совпал с 15-летием образования Следственного комитета.

На мероприятие пригласили губернатора, председателя облсовета, федерального инспектора, митрополита Тихона, руководителей суда, управления ФСБ, МЧС, службы судебных приставов и других ведомств. Руководитель регионального управления генерал-майор юстиции Александр Полшаков обратился к сотрудникам с речью, в которой отметил, что их труд часто остается незаметным, но именно он является фундаментом справедливости в обществе. Он подчеркнул, что профессия следователя требует не только знаний, но и выдержки, дисциплины и терпения.

Руководитель поблагодарил оперативные службы и региональные органы власти за постоянную поддержку. Он выразил уверенность, что каждый сотрудник и впредь будет примером принципиальности и готовности ставить общественные интересы выше личных. В завершение он пожелал коллегам здоровья, спокойствия и семейного тепла.

В ходе торжественной части объявили приказы о поощрениях и вручили ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Орловские следователи получили благодарности за добросовестную службу и высокие результаты в раскрытии преступлений.