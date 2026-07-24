В Орловской области задержали четверых распространителей наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков на территории региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Четверо жителей Мценского района действовали бесконтактным способом через интернет. При личном досмотре у них нашли расфасованные свертки с метадоном общей массой почти 110 граммов.

В ходе обыска дома и хозяйственных построек, которые использовали задержанные, полицейские обнаружили еще более 1,2 килограмма запрещенных веществ. Среди них – производное N-метилэфедрона и метадон в особо крупном и крупном размерах. Также на участке изъяли наркотикосодержащие растения конопли, выращенные злоумышленниками.

Кроме того, оперативники нашли оборудование и жидкости, которые, по предварительной версии, использовались для производства наркотиков. Назначены судебные экспертизы, следствие продолжается. В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела по факту покушения на незаконный сбыт.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит длительное лишение свободы. В полиции напомнили, что участие в подобных преступлениях карается по всей строгости закона, а жителей региона призвали сообщать о подозрительных фактах в дежурные органы.