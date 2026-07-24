В Орле устроят футбольный турнир для всех желающих Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Массовый фестиваль футбола пройдет 25 июля на Центральном стадионе. Участие в соревнованиях бесплатное, а победителей наградят ценными подарками от профильного ведомства. Организаторы обещают зрелищные матчи и динамичную борьбу, сообщает департамент физкультуры и спорта Орловской области.

Турнир разделили на два этапа. Сначала команды разыграют очки в группах по круговой системе, затем сильнейшие встретятся в полуфиналах и финале. Матчи пройдут в формате 12 минут без перерыва, чтобы сохранить высокий темп игры.

Комиссия по допуску начнет работу в 12:30, а основные встречи запланированы с 13:00 до 15:00. В департаменте добавили, что такой формат позволяет раскрыть потенциал каждого коллектива и делает турнир зрелищным. Вход для болельщиков свободный.