Орловская епархия передала военнослужащим СВО три мотоцикла

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Орловская епархия собрала и отправила военнослужащим очередной гуманитарный груз, сообщает информационно-аналитический отдел митрополии. В него вошли три мотоцикла, а также листы ОСБ, утеплитель, кирки, лопаты, шланг с насосом для воды и саморезы – все, что нужно для обустройства позиций и инженерных работ. Груз освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

В епархии отметили, что подобная помощь позволяет бойцам оперативнее решать задачи в полевых условиях. Мотоциклы особенно ценны для мобильности подразделений, а стройматериалы пригодятся для укрепления рубежей. Это не первая отправка от Орловской митрополии – ранее священники уже передавали военным теплые вещи, продукты и медикаменты.

Сбор помощи продолжается, все желающие могут присоединиться к акции через приходы. Бойцы поблагодарили епархию за регулярную поддержку. По их словам, такие грузы заметно облегчают службу и повышают безопасность на передовой.