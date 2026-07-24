В Орле два человека пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 23 июля 37-летний мотоциклист на «Мотоленде» ехал по переулку Маслозаводской Орла. Около полудня в районе дома №107 по улице Городская города Орла не уступил дорогу и столкнулся с «Ниисан Дизель» под управлением 45-летнего водителя, который ехал по главной дороге со стороны улицы Городская.

В аварии пострадали два человека. Мотоциклиста с места происшествия бригадой скорой помощи доставлен в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко. 28-летнего пассажира мотоцикла госпитализировали после аварии в больнице имени Семашко.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В результате двух ДТП пострадали три человека.