Орловские музеи откроют двери бесплатно 5 августа Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В День города все областные государственные музеи приглашают орловцев на бесплатный самостоятельный осмотр, сообщает департамент культуры. Акция затронет Орловский краеведческий музей и его филиалы – Военно-исторический музей и Дом-музей Русанова. Также свободный вход будет в Орловский музей изобразительных искусств с галереей и мемориальной мастерской Курнакова.

Бесплатно можно будет посетить и Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева. В него входят музей писателей-орловцев, мемориальные дома Бунина, Андреева, Грановского и сам музей Тургенева. Вход и самостоятельный осмотр экспозиций – без билетов, но за экскурсионное обслуживание придется заплатить согласно прейскуранту.

Акция продлится весь рабочий день 5 августа. Посетители смогут увидеть постоянные экспозиции и временные выставки без предварительной записи. В музеях советуют заранее уточнить график работы каждого учреждения, так как часы приема могут различаться.