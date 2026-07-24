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НовостиЗвезды24 июля 2026 9:51

Орловские музеи откроют двери бесплатно 5 августа

Жители и гости города смогут осмотреть экспозиции без билетов
Елена Зябкина
Орловские музеи откроют двери бесплатно 5 августа

Орловские музеи откроют двери бесплатно 5 августа

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В День города все областные государственные музеи приглашают орловцев на бесплатный самостоятельный осмотр, сообщает департамент культуры. Акция затронет Орловский краеведческий музей и его филиалы – Военно-исторический музей и Дом-музей Русанова. Также свободный вход будет в Орловский музей изобразительных искусств с галереей и мемориальной мастерской Курнакова.

Бесплатно можно будет посетить и Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева. В него входят музей писателей-орловцев, мемориальные дома Бунина, Андреева, Грановского и сам музей Тургенева. Вход и самостоятельный осмотр экспозиций – без билетов, но за экскурсионное обслуживание придется заплатить согласно прейскуранту.

Акция продлится весь рабочий день 5 августа. Посетители смогут увидеть постоянные экспозиции и временные выставки без предварительной записи. В музеях советуют заранее уточнить график работы каждого учреждения, так как часы приема могут различаться.