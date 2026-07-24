Орловские должники заплатили 27 миллионов рублей из-за ограничений на права

Фото: УФССП России по Орловской области

С начала года судебные приставы ограничили в праве управления транспортом больше четырех тысяч орловцев, сообщает пресс-служба ведомства. Более тысячи из них – неплательщики алиментов, остальные задолжали по возмещению вреда здоровью, морального ущерба или административным штрафам. Многие ошибочно считают, что пешеходами становятся только алиментщики, но на деле перечень оснований шире.

Применение такой меры заставило должников раскошелиться: за полгода они погасили свыше 27 миллионов рублей, из которых почти 24 миллиона ушли на детские выплаты. Приставы предупреждают: если после вынесения постановления водитель все же сядет за руль, ему грозят обязательные работы на 50 часов либо лишение прав до года с изъятием удостоверения.

Избежать ограничений можно только одним способом – вовремя рассчитаться с долгами. Специалисты советуют не ждать визита приставов и проверять свои задолженности в банке данных исполнительных производств, чтобы не остаться без машины в самый неподходящий момент.