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НовостиСпорт24 июля 2026 7:42

Орловский всадник взял золото на всероссийских соревнованиях

Сергей Попов в паре с лошадью Оливией обошел соперников из девяти регионов
Елена Зябкина
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Северной Осетии завершились крупные старты по троеборью, собравшие 40 спортивных дуэтов. Орловскую область представляли два кандидата в мастера спорта из местной конно-спортивной школы. По итогам трех дней напряженной борьбы Сергей Попов и его лошадь Оливия поднялись на высшую ступень пьедестала во всероссийском турнире.

Еще одна орловская спортсменка Полина Дроздова с лошадью Эмбасси финишировала пятой в чемпионате России, но при этом выполнила норматив мастера спорта. Организаторы отметили высокий уровень подготовки обеих пар и сложность маршрутов, которые требовали от всадников выносливости и точности.

Всего за награды боролись участники из девяти регионов страны. Для орловцев эти старты стали важным этапом в карьере – победа и выполнение спортивного разряда подтвердили серьезный уровень подготовки местной школы верховой езды.