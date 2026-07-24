Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июля 2026 7:23

В Орловской области перехватили 13 беспилотников

Атаки БПЛА не принесли жертв среди орловцев
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью за прошедшие сутки дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при атаке ВСУ на регион никто не пострадал, повреждений орловской инфраструктуры нет. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Только за ночь российские средства ПВО, по данным Минобороны России, перехватили и уничтожили 571 вражеский БПЛА самолетного типа. Беспилотники были перехвачены над 16 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями.