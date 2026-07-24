В Орловской области перехватили 13 беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью за прошедшие сутки дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при атаке ВСУ на регион никто не пострадал, повреждений орловской инфраструктуры нет. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Только за ночь российские средства ПВО, по данным Минобороны России, перехватили и уничтожили 571 вражеский БПЛА самолетного типа. Беспилотники были перехвачены над 16 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями.