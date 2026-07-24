В Орловской области заменят более двух километров мценских теплосетей Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в городе заключили два контракта на обновление участков от котельной на улице Гагарина. Общая стоимость работ составила 68,5 миллиона рублей, сообщили в администрации. Подрядчики уже приступили к замене почти 2,1 километра труб в двухтрубном исчислении, график пока не нарушен.

На 2027 год запланированы еще три крупных объекта. В центре города приведут в порядок сети от дома №30 до дома №6 по улице Ленина протяженностью 1,2 километра. Также отремонтируют дюкер канализации через реку Зушу в микрорайоне Коммаш и участок от Ленина до Советской.

На все эти мероприятия предусмотрено около 100 миллионов рублей. Власти отметили, что обновление коммуникаций повысит надежность теплоснабжения зимой и снизит риски аварий. Местные жители смогут оценить результат уже в следующем отопительном сезоне.