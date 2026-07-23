Орловцам помогли выбрать работу через экскурсии на заводы

Фото: пресс-служба Кадрового центра Орловской области

С января по июль Кадровый центр организовал для орловцев свыше 140 выездов на предприятия, об этом сообщает пресс-служба учреждения. В экскурсиях приняли участие школьники, студенты, ветераны боевых действий и их семьи, а также безработные и те, кто хочет сменить сферу деятельности. Такие маршруты позволяют вживую увидеть цеха, пообщаться с мастерами и оценить будущие условия труда.

Для подростков поездки становятся возможностью познакомиться с реальным производством и определиться с будущей профессией. Взрослым участникам профтуры помогают сориентироваться в вакансиях, узнать требования работодателей и напрямую обсудить перспективы карьерного роста. Особенно полезными экскурсии оказались для людей с боевым опытом, которым сложно адаптироваться к гражданским специальностям.

В этом году маршруты охватили все 25 центров занятости области, к проекту присоединились десятки работодателей – от крупных заводов до небольших сервисных компаний. Участникам показывают не только рабочие профессии, но и инженерные, офисные должности. По словам организаторов, такой подход помогает быстрее находить подходящие варианты и закрывать кадровые потребности экономики региона.

Благодаря регулярным выездам и поддержке карьерных консультантов многие орловцы уже нашли работу по душе. Власти намерены расширять программу, чтобы охватить еще больше жителей области и создать устойчивый резерв квалифицированных кадров для местных предприятий.