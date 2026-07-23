В Орловской области оштрафовали 19 владельцев лодок и катеров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

С начала года на водоемах области сотрудники надзорной службы зафиксировали 19 нарушений правил эксплуатации маломерных судов. Патрулирование акваторий проводится ежедневно, чтобы предотвратить аварии и гибель людей. Основные претензии касались перевозки пассажиров с нарушением требований, управления без удостоверения и просроченной регистрации плавсредств, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Общая сумма наложенных взысканий составила около 20 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения создают прямую угрозу для жизни на воде. Владельцам советуют всегда иметь при себе судовой билет, не выходить на реку в непогоду и строго соблюдать скоростной режим на акваториях

Особое внимание инспекторы обращают на спасательные жилеты – они должны быть на каждом пассажире. Управление лодкой или катером в состоянии опьянения категорически запрещено. Также напоминают, что все суда подлежат обязательной регистрации, а права на управление нужно вовремя подтверждать.

В МЧС России призвали орловцев не пренебрегать этими правилами и следить за прогнозом погоды перед выходом на воду. Любая небрежность может стоить здоровья, поэтому к требованиям стоит относиться максимально серьезно.