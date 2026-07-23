В Орловской области подготовили к зиме больше четверти объектов теплоснабжения Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На федеральном совещании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина обсудили готовность регионов к осенне-зимнему периоду. Орловскую область на видеоконференции представляли руководители профильных департаментов. Главной задачей назвали комплексную защиту объектов ЖКХ, создание аварийных запасов топлива и отработку действий на случай внештатных ситуаций.

По данным на текущий момент, в регионе к предстоящей зиме подготовлено 12% многоквартирных домов, 21% социальных учреждений и 26 процентов объектов теплоснабжения. Всего в плане значится 4502 дома, 1539 школ и больниц, а также более тысячи теплоисточников. Запас резервного топлива сформирован полностью – почти 16 тысяч тонн, плюс 80 тонн угля. Уже заменено 2,79 километра тепловых сетей.

Для каждого муниципалитета утвердили планы ликвидации аварий и графики противоаварийных тренировок. В случае проблем с электричеством наготове держат 433 резервных источника, из которых 306 можно оперативно перебросить на место. Электросетевые компании направили на подготовку 1,3 миллиарда рублей, запланированы ремонт и замена 726 объектов и 91 километра линий электропередач.

В рамках федеральной программы модернизации в 12 районах области до конца года заменят около 58 километров труб тепло- и водоснабжения, на что выделено свыше 350 миллионов рублей. Контракты уже заключены на все объекты. Отдельно на совещании отметили рост индивидуального строительства – за первое полугодие орловцы ввели почти 100 тысяч квадратных метров частных домов.