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НовостиЭкономика23 июля 2026 11:42

Орловские аграрии собрали 40 тысяч тонн пшеницы в 15 районах

Для уборки урожая орловцам потребуется 40 тысяч тонн топлива
Елена Зябкина
Орловские аграрии собрали 40 тысяч тонн пшеницы в 15 районах

Орловские аграрии собрали 40 тысяч тонн пшеницы в 15 районах

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На совещании в областном центре обсудили обеспечение полей горюче-смазочными материалами. В нем участвовали представители профильных департаментов и поставщики нефтепродуктов. Ключевой вопрос – бесперебойная доставка ГСМ, чтобы техника не простаивала в разгар страды.

На данный момент в хозяйствах уже есть 15 тысяч тонн дизеля и более 250 тонн бензина. Общая потребность на весь цикл работ, включая подготовку почвы и сев озимых, оценивается в 40 тысяч тонн. Аграрии уже приступили к жатве на полях 15 муниципалитетов, намолотив свыше 40 тысяч тонн озимой пшеницы.

Предстоит убрать более 1,3 миллиона гектаров, из которых больше половины занято зерновыми, а треть – масличными культурами. Участники встречи отметили, что текущий запас топлива позволяет вести работы в штатном режиме, а дополнительные поставки планируют оперативно организовать по мере необходимости.