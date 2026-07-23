В Орловской области нашли 40 точек с товаром без ветеринарных документов

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Специалисты Россельхознадзора проверили систему маркировки «Честный ЗНАК» и обнаружили с начала года более четырех десятков случаев продажи молочной продукции, кормов и добавок без действующих разрешительных бумаг. Самый свежий эпизод зафиксировали в Дмитровске, где в магазине реализовали консервы для кошек с производственным сертификатом, признанным недействительным из-за ошибки при оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения затронули два десятка предпринимателей и организаций, включая как небольшие лавки, так и известные торговые сети. Всем владельцам объявили предупреждения о недопустимости подобных действий. В ведомстве пояснили, что аннулированный статус документа автоматически лишает товар права находиться на прилавке, так как он не прошел обязательную проверку качества.

Покупателям советуют внимательно изучать упаковку и требовать у продавцов подтверждающие бумаги. Реализация такой продукции создает риски для здоровья, поэтому за оборотом следят в ежедневном режиме, а все сомнительные партии оперативно изымают из продажи.