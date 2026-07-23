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НовостиОбщество23 июля 2026 8:18

В Орле развернут спортивные площадки в День физкультурника

Орловцы смогут попробовать себя в разных видах спорта и посмотреть концерт на стадионе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Центральный стадион имени Ленина примет главные праздничные мероприятия 8 августа. Торжественная часть начнется в два часа дня, после чего для гостей откроют интерактивные зоны. Спортивные школы представят свои программы, а тренеры проведут консультации для всех желающих.

Ровно в три часа дня начнется массовая зарядка для участников проекта «Активное долголетие». Затем зрителей ждут показательные выступления танцевальных студий «Фанки фиш» и «Платинум», которые также проведут открытые мастер-классы. После этого для публики выступит кавер-группа.

Завершится вечер футбольным матчем, который начнется в шесть часов. Весь день на стадионе будет работать презентационная зона, где орловцы смогут узнать о доступных секциях и выбрать занятие по душе. Вход на все мероприятия свободный.

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