Пять человек пострадали в ДТП в Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 58-летний водитель «ВАЗ 21099» ехал по трассе «Орел-Ефремов-Ломовое» со стороны села Ломовое. Около двух чвсов дня на перекрестке с трассой «Орел-Ефремов» водитель «ВАЗа» не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 39-летнего водителя, который ехал по трассе «Орел-Ефремов» со стороны Орла. После столкновения «ВАЗ» съехал с дороги в кювет.

В аварии пострадали пять человек. С места происшествия был доставлен в больницу и впоследствии госпитализирован 44-летний пассажир «ВАЗ 21099». Уже после самостоятельно за медпомощью обратились водитель и 49-летний пассажир «ВАЗ 21099», а также водитель и 37-летний пассажир «Лада Гранта». Всем обратившимся в медучреждение оказали помощь, а после отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП пострадали пять человек.