В Орловской области предупредили о фейковом указе для селян

Фото: Елена Зябкина

В регионе опровергли информацию о документе, который появился в почтовых рассылках и соцсетях. В нем якобы говорилось о формировании добровольческих бригад для участия в уборке урожая на местных сельхозпредприятиях. Власти назвали этот документ поддельным и подчеркнули, что реальных распоряжений на этот счет не существует.

Губернатор не подписывал подобного постановления, а все официальные решения публикуются только на государственных интернет-порталах. Жителям области настоятельно рекомендовали игнорировать присланные файлы и никому их не пересылать, чтобы не распространять заведомо ложные сведения.

Орловцев призывают быть внимательными и сверять любую поступающую информацию с первоисточниками. Только данные с проверенных ресурсов исполнительной власти можно считать достоверными, остальное – результат работы мошенников.