Орловские врачи обсудили развитие здравоохранения на совещании с руководством

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В областной администрации прошло совещание с главными врачами медицинских учреждений Орловской области. Участие приняли врио губернатора Александр Бирюков и глава департамента здравоохранения Константин Бобраков. Бирюков отметил, что задача — выводить систему на новый уровень с помощью нацпроектов. Инвестиции в экономику дают дополнительные средства на социальные нужды.

Бобраков представил новых руководителей: главврача Мценской ЦРБ Михаила Кузнецова и главврача Знаменской ЦРБ Марию Титову. Кадровая работа в здравоохранении продолжится.

Обсудили ликвидацию кредиторской задолженности, выполнение плана ОМС, диспансеризацию, лечение онкологии и сахарного диабета, профилактику и лекарственное обеспечение льготников.