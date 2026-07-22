Орловец обвиняется в гибели двухлетнего сына в машине

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Троснянском районе Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности его двухлетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Трагедия произошла 8 июня 2026 года в поселке Тросна. Мужчина проводил уборку в салоне автомобиля, рядом с которым находился ребенок. В салоне остался мобильный телефон с поврежденной батареей.

Отец ушел в дом, не закрыв двери машины. Мальчик забрался внутрь. В этот момент из-за аварийного режима работы электрооборудования произошло возгорание. Ребенок получил термические ожоги, от которых погиб на месте. Следствие установило, что трагедия произошла из-за небрежности отца, не обеспечившего должный контроль за сыном.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.