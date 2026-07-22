Погрузка на железной дороге в Орловской области выросла на 32%

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Погрузка в вагоны и контейнеры на железной дороге в Орловской области в январе — июне 2026 года выросла на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Московская железная дорога. Всего отправили 548,9 тысячи тонн грузов. Основной объем составило зерно — 302,2 тысячи тонн, что в 2,2 раза больше, чем год назад. Также значительно выросли поставки жмыхов — 47,3 тысячи тонн (в 2,1 раза) и лесных грузов — 704 тонны (в 6,6 раза).

Погрузка строительных грузов достигла 47,5 тысячи тонн, лома черных металлов — 35,4 тысячи тонн. Сахара отправили 33,9 тысячи тонн (+27,5%), продуктов перемола — 6,6 тысячи тонн (в 1,7 раза больше). Черных металлов — 3,7 тысячи тонн, химикатов и соды — 1,9 тысячи тонн. Остальных продовольственных товаров — 66,4 тысячи тонн, сборных грузов — 1,1 тысячи тонн (рост в 1,3 раза).

В июне погрузка составила 63 тысячи тонн — сопоставимо с результатами июня 2025 года. Орловские предприятия наращивают отгрузку продукции. Железнодорожные перевозки остаются востребованным каналом сбыта. Московская железная дорога продолжает обеспечивать бесперебойную отправку грузов.