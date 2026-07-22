Волейболистки «Орла» начали подготовку к новому сезону в Высшей лиге «Б»

Фото: ЖВК "Орел"

Женская волейбольная команда «Орел» начала подготовку к новому сезону Чемпионата России. Как и в прошлом году, она выступит в Высшей лиге «Б». До конца июля спортсменки работают над общей физической формой — это первый этап сборов. Состав команды заметно обновился: в него вошли игроки из Высшей лиги «А» и структур клубов Суперлиги — «Заречье Одинцово», «Динамо Ак Барс», «Тулица». Также привлечены воспитанницы спортшколы No 10.

При этом многие волейболистки, игравшие за «Орел» в прошлом сезоне, перешли в более сильные команды. Главный тренер Сергей Молчанов рассказал, что сейчас команда занимается общей физической подготовкой. Все игроки, которых планировали видеть в составе, уже с командой. Молодежный состав тренируется отдельно, по своей программе. На втором этапе сборов планируется участие в турнире на призы Геннадия Зюганова, ведутся переговоры о товарищеских матчах.

В дебютном сезоне 2025 года «Орел» занял седьмое место в Высшей лиге «Б» — достойный результат. Полуфиналы и финалы прошли в Орле и вызвали аншлаг на каждой игре. В новом сезоне в зоне «Центр» сыграют 12 команд, среди них два новичка — «Анапа» и ЦСКА из Москвы. Первые матчи «Орел» проведет в начале октября.

Домашние игры, как и в прошлом году, пройдут в спорткомплексе «Победа». Вход для болельщиков свободный. Гостей ждут не только матчи, но и выступление группы поддержки, музыка и розыгрыш призов. Орловцев приглашают поддержать команду в новом сезоне.