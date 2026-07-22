Орловский губернатор обсудил сотрудничество с председателем Брестской области

Фото: соцсети губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Губернатор Андрей Клычков встретился с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком в рамках рабочего визита в Республику Беларусь. Стороны обсудили вопросы экономического и социального взаимодействия двух регионов. Встреча подтвердила заинтересованность в укреплении партнерства.

Андрей Клычков отметил, что Россия и Беларусь остаются надежными партнерами. Особое значение придается региональным отношениям. Губернатор подчеркнул, что дружба с Беларусью развивается нарастающими темпами: переговоры, форумы и совместные праздники всегда приносят результаты. Он выразил уверенность, что этот курс продолжится.

Глава региона поблагодарил Петра Пархомчика за внимание к Орловщине и высокую оценку потенциала сотрудничества. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе. Партнерство между регионами продолжит укрепляться. Новые соглашения могут быть подписаны уже в ближайшее время.