В Орловской области подвели итоги первенства по конному спорту

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В Орловской области завершилось первенство региона по конному спорту. Соревнования прошли на базе школы «Ледно» в дисциплине «конкур». Участвовали спортсмены двух возрастных групп: 10–12 и 12–14 лет. Юные всадники преодолевали маршруты с препятствиями разной высоты.

В младшей группе (10–12 лет) участники выступали на кавалетти, «крестиках» и маршрутах высотой 40 и 50 см. Лучшие результаты показали Агата Маслова на Миранде, Марк Малявкин на Пихте, Василиса Лукьянчикова на Лакоте, Владислава Полегешко на Золотом парне и Каролина Ефремова на Валенсии и Догме.

Старшие спортсмены (12–14 лет) преодолевали маршруты высотой 60, 70 и 90 см. В числе лидеров — Василиса Конькова на Хаммере, Елизавета Седова на Милане, София Григорова на Октавии, Полина Татарникова на Комете, Анастасия Иванова на Комете, Екатерина Седова на Легенде и Мария Нестеренко на Коко-мадмуазель. Поздравляем всех участников с достойными результатами. Соревнования прошли на высоком уровне. Юные спортсмены показали мастерство и волю к победе. Орловский конный спорт развивается.