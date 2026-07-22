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НовостиПроисшествия22 июля 2026 7:57

В Орловской области в ДТП погиб водитель «Жигулей»

ДТП случилось в Орловском округе
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 21 июля 54-летний водитель «УАЗ Патриот» ехал со стороны деревни Тайное в направлении трассы «Орел-Калуга». Около часа дня в районе третьего километра водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 21074» под управлением 73-летнего водителя.

В аварии погиб водитель «ВАЗ 21074». Травмы получила 69-летняя пассажирка легковушки. Женщину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали два человека, один из пострадавших погиб.