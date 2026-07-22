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НовостиОбщество22 июля 2026 7:24

В Орле к Дню города обновляют памятники и общественные пространства

Специалисты приводят в порядок мемориалы в Заводском районе
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Орле продолжаются работы по благоустройству к празднованию Дня города, сообщает администрация областного центра. Сотрудники МБУ «Спецавтобаза» приводят в порядок общественные пространства, мемориалы и памятные места. Накануне специалисты покрасили постамент памятника Танкистам-фрунзенцам в Заводском районе.

За воинским захоронением постоянно следят уборщики: поддерживают порядок, ухаживают за мемориалом. Благодаря этому памятное место всегда остается чистым и ухоженным. Кроме того, сотрудники регулярно моют памятники и мемориалы по всему городу.

Работы по благоустройству продолжаются. Орловцы и гости города увидят обновленные общественные пространства. Специалисты стараются сделать город комфортнее и красивее к празднику. Благоустройство ведется ежедневно. Особое внимание уделяется мемориалам.