В Орле к Дню города обновляют памятники и общественные пространства

Фото: администрация Орла

В Орле продолжаются работы по благоустройству к празднованию Дня города, сообщает администрация областного центра. Сотрудники МБУ «Спецавтобаза» приводят в порядок общественные пространства, мемориалы и памятные места. Накануне специалисты покрасили постамент памятника Танкистам-фрунзенцам в Заводском районе.

За воинским захоронением постоянно следят уборщики: поддерживают порядок, ухаживают за мемориалом. Благодаря этому памятное место всегда остается чистым и ухоженным. Кроме того, сотрудники регулярно моют памятники и мемориалы по всему городу.

Работы по благоустройству продолжаются. Орловцы и гости города увидят обновленные общественные пространства. Специалисты стараются сделать город комфортнее и красивее к празднику. Благоустройство ведется ежедневно. Особое внимание уделяется мемориалам.