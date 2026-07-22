В Орловской области изменились правила получения единого пособия с 21 июля

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С 21 июля в Орловской области вступили в силу изменения, касающиеся правила «нулевого дохода» при назначении единого пособия. Теперь период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается только в отношении близких родственников заявителя или членов его семьи. Факт ухода необходимо ежегодно подтверждать через клиентскую службу ОСФР. Ранее, с 22 мая, многодетным семьям разрешили получать пособие даже с превышением доходов до 10%. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Единое пособие выплачивается семьям с низким уровнем дохода, который не превышает прожиточный минимум на душу населения. В Орловской области в 2026 году он составляет 17 613 рублей. Размер пособия на ребенка варьируется от 8,5 до 17,1 тысячи рублей. Для беременных, вставших на учет до 12 недель, выплата составляет от 9,6 до 19,2 тысячи рублей. При назначении учитываются доходы, имущество и недвижимость.

С 1 марта действуют новые правила учета алиментов. Изменения направлены на более справедливое распределение поддержки. Орловским семьям важно своевременно подтверждать право на выплаты и следить за обновлениями законодательства.

Для получения пособия необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу ОСФР. Специалисты помогут разобраться в нюансах и собрать документы. Подробности можно уточнить по телефону контакт-центра Социального фонда. Своевременное оформление гарантирует получение выплат. Орловцам рекомендуют не откладывать обращение.