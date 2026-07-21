Орловцы сдали более 1,2 миллиона монет на «Монетной неделе» на шесть миллионов рублей

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области подвели итоги акции «Монетная неделя». За время ее проведения жители региона сдали 1 миллион 253 тысячи монет на общую сумму почти 6 миллионов рублей. К акции присоединились не только банки и торговые сети, но и государственные организации, а также учебные заведения. В Орле мелочь принимали даже местные магазины.Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области.

Руководитель Операционно-кассового центра Алла Верижникова отметила, что акцию поддержали Отделение Соцфонда, Управления строительства и дорожного хозяйства, уполномоченный по правам ребенка. Впервые к сбору присоединились студенты – ребята из Орловского техникума агротехнологий и транспорта организовали сбор монет и сняли ролик для соцсетей. Это помогло вернуть в оборот более миллиона монет.

Акция «Монетная неделя» проходит дважды в год по всей России. Следующий сезон запланирован на осень. Орловцы смогут снова сдать накопившуюся мелочь без комиссии и пополнить свой бюджет. Жителей региона приглашают присоединиться к акции и осенью.