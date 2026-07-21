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НовостиОбщество21 июля 2026 12:51

В Орловской области увеличили выплаты пострадавшим от ЧС

Размер помощи вырос до 15,6 тысячи рублей на человека
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление об увеличении единовременной материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Теперь размер выплаты вырос с 10 тысяч до 15 675 рублей на каждого члена семьи. За частично утраченное имущество первой необходимости выплатят 78 375 рублей, за полностью утраченное – 156 750 рублей на человека.

В зависимости от тяжести вреда здоровью предусмотрены компенсации: при тяжком или среднем вреде – 627 тысяч рублей, при легком – 313,5 тысячи. В случае гибели человека в результате ЧС его семья получит 1 567 500 рублей, которые разделят между всеми членами поровну.

Выплаты касаются граждан России, иностранцев и лиц без гражданства. Орловцы, пострадавшие при ЧС, могут рассчитывать на увеличенную помощь. Новые размеры уже действуют. За оформлением выплат можно обращаться в соцзащиту. Подробности – в местных администрациях.