Капремонт Образцовской школы в Орловском округе завершат к 1 сентября

Фото: сайт правительства Орловской области

В Орловском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт Образцовской школы. Работы стартовали в 2025 году, на них направлено около 65 миллионов рублей, сообщил и.о. губернатора Александр Бирюков. Ремонт идет с опережением графика, на объекте заняты более 20 человек. Сейчас ведутся прокладка электрики и вентиляции, шпатлевка и окраска стен, отделка фасада панелями. Продолжается сборка сцены в актовом зале и укладка линолеума по всей школе. Общая готовность объекта – 75%.

За счет бюджета округа благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, из Дорожного фонда выделены средства на капремонт дороги, ведущей к школе. Там обновят дорожное полотно, сделают тротуары, обустроят разворотную площадку для школьного автобуса и установят дорожные знаки.

Александр Бирюков отметил, что к 1 сентября все работы по развитию территории завершат. Ученики начнут учебный год в современных, безопасных и комфортных условиях. Строители продолжают работать ежедневно, чтобы сдать объект в срок.

Обновленная школа станет центром притяжения для детей и педагогов. Орловские власти держат ход ремонта на постоянном контроле. Качество работ проверяют профильные специалисты. Школа получит не только обновленные классы, но и современное оборудование. Это позволит повысить уровень образования в округе.