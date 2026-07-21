В Орле иномарка сбила восьмилетнего мальчика

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 20 июля 42-летний водитель «Фиата» ехал по улице Царев Брод со стороны поселка Зареченский в направлении улицы Мостовая Орла. Около часа дня в районе дома №30 по улице Царев Брод он наехал на восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Юный пешеход в итоге аварии получил травмы. Мальчика осмотрели и госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.