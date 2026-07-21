В Орловской области навели порядок на маршруте № 420 «Образцово – Лужки»

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области улучшили качество транспортного обслуживания на маршруте № 420 «Образцово – Лужки», сообщает департамент дорожного хозяйства. Ранее во время проверок неоднократно фиксировали случаи, когда водители меняли схему движения и не заезжали в микрорайон «Зареченский». За каждое нарушение перевозчику выписывали штрафы.

Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Нарушений стало значительно меньше. Для пассажиров опубликовали актуальное расписание и схему движения в прямом и обратном направлениях. Теперь автобусы следуют по установленному маршруту без отклонений.

Орловцы, которые пользуются этим направлением, могут рассчитывать на стабильные рейсы и своевременный заезд во все положенные остановки. Власти продолжают контролировать работу перевозчиков. Жалобы принимаются через «Организатор перевозок». Контроль за соблюдением маршрутов продолжается. Пассажиры могут сообщать о нарушениях. Ведомство оперативно реагирует на обращения. Нарушителей привлекают к ответственности. Качество перевозок постепенно улучшается.