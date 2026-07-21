Судебные приставы Орловской области взыскали более 1,8 млрд рублей за полгода

Фото: УФССП России по Орловской области

В УФССП России по Орловской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. Судебные приставы взыскали более 1,8 миллиарда рублей задолженности. Из них в пользу физических лиц — свыше 470 миллионов, юридических — более миллиарда, в бюджет — более 300 миллионов. Главный судебный пристав Татьяна Аксютина отметила положительную динамику по основным направлениям деятельности.

Особое внимание уделялось социально значимым категориям: алиментам, зарплатным долгам и другим производствам, затрагивающим права граждан. Ведется работа по снижению остатка дел по алиментам и сокращению задолженности по зарплате. Соблюдались права должников из числа мобилизованных и участников СВО. В производстве дознавателей находилось 126 уголовных дел, взыскано свыше 15,6 миллиона рублей.

Благодаря действиям приставов чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено, безопасность участников процессов обеспечена. Татьяна Аксютина поблагодарила коллег за вклад в выполнение задач и определила приоритеты на второе полугодие.

Лучшие сотрудники ведомства получили награды. Орловцы могут проверить свои долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. Своевременная оплата поможет избежать арестов и ограничений.