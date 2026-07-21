В Орле инспекторы ГИМС и детский омбудсмен провели рейд на пляжах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники ГИМС и уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский провели профилактический рейд на городском пляже Орла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Инспекторы напомнили родителям о недопустимости оставлять детей у воды без присмотра. Подросткам рассказали, как вести себя на водоеме и по каким телефонам звонить в экстренной ситуации. Взрослые и дети с удовольствием поучаствовали в мастер-классе по спасению тонущего с помощью круга и веревки.

Особую тревогу у спасателей вызывают необорудованные места отдыха вдоль реки Оки. Жители спускаются к воде вблизи домов, забывая, что в случае происшествия помощь может не подоспеть. В ходе рейда таких отдыхающих не выявили. С начала купального сезона в регионе зафиксировано 10 происшествий на воде, погибли 9 человек, включая одного несовершеннолетнего, двух человек спасли.

Спасатели призывают орловцев отдыхать только на оборудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не садиться за руль маломерных судов в состоянии опьянения. Внимательное отношение к безопасности и соблюдение правил помогут сохранить жизнь близким. Рейды продолжаются. В планах — усиление профилактической работы.