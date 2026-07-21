Эксперты федеральных медцентров оценили работу больниц Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Орловскую область посетили эксперты ведущих федеральных медицинских исследовательских центров. В состав рабочей группы вошли специалисты Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова, а также эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей и центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Они изучили работу областной больницы, БСМП имени Семашко, больницы Боткина, НКМЦ Круглой и Ливенской ЦРБ.

Итогом поездки стали расширенные совещания под руководством главы департамента здравоохранения Константина Бобракова и заместителя губернатора Алексея Берестова. Обсуждались цифровизация врачебной деятельности, диспансерное наблюдение и пути преодоления кадрового дефицита через обучение и повышение квалификации. Особое внимание уделили оптимизации скорой помощи и маршрутизации пациентов в экстренных ситуациях.

Эксперты высоко оценили уровень организации медицинской помощи в регионе. По итогам визита сформулированы рекомендации по развитию реанимационной службы и повышению эффективности диспансеризации репродуктивного здоровья. Орловские врачи продолжат внедрять лучшие практики федеральных центров. Модернизация здравоохранения остается приоритетом для властей региона. Ожидается, что предложения экспертов помогут улучшить качество медпомощи для орловцев.