Орловцы передали бойцам СВО 5,5 тонн гуманитарного груза

Фото: соцсети главы Покровского района Андрея Решетникова

Орловская область передала бойцам в зону СВО очередной гуманитарный груз. В посылку вошли два автомобиля УАЗ, «Нива», прицеп для квадроцикла, четыре генератора, стройматериалы, огнетушители, саперные лопаты, спальные мешки, одежда, медикаменты и продукты. Общий вес груза без учета машин составил 5,5 тонны.

В формировании и доставке участвовали жители Покровского района, сотрудники «Дорожной службы», представители бизнеса и волонтеры. Помощь собирали всем миром — от предприятий до простых орловцев.

Гуманитарная помощь отправлена адресатам. Орловцы продолжают поддерживать военнослужащих. Сбор и отправка грузов организованы на регулярной основе.